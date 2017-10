Russland will mehrere Milliarden US-Dollar in Saudi-Arabiens künftige Megastadt Neom investieren

Quelle: Sputnik

Russland will in Saudi-Arabiens Projekt zum Bau der Megastadt Neom investieren. Die Stadt soll 33-mal größer werden als New York City. Das Projekt wird von der saudischen Regierung und privaten Investoren finanziert und soll ausschließlich mit Wind- und Solarenergie betrieben werden.