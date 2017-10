Vorwürfe gegen Israel wegen Waffenverkäufe in Konfliktgebiete

Israel soll während des Konflikts in Myanmar Super-Dvora MK III Partoullienboote an Myanmar verkauft haben. Der Menschenrechtsanwalt und Aktivist Itay Mack aus Jerusalem kämpft um größerer Transparenz israelischer Rüstungsexporte. Gegenüber der Jerusalem Post sagte er:

Historisch gesehen, wann immer es ein amerikanisches Embargo gibt, füllt Israel die Lücke. Israel war immer einer der Hauptlieferer an viele Regime rund um die Welt, Länder in Afrika und in Lateinamerika miteinschließend.