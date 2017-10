Ruhani: Iran wird trotz Trumps "Beleidigungen" am Atomdeal festhalten

Quelle: www.globallookpress.com Der iranische Präsident Hassan Rouhani (hier während der 72. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York am 19. September 2017)

Der Iran will trotz der Kritik von US-Präsident Donald Trump am Atom-Abkommen mit der internationalen Gemeinschaft festhalten. Trotzdem er Trumps Rede als Beleidigung einstuft, bezeichnete Der iranische Präsident Hassan Ruhani das Atomabkommen als solide und kündigte an, solange die anderen Verhandlungspartner am Deal festhielten, werde der Iran dies auch tun.