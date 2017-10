Vize-Regierungssprecherin laviert bei Frage zum Sonderstatus-Gesetz in der Ukraine

Laut einer offiziellen, ukrainischen Regierungspersönlichkeit liegt eine unübliche Handlung des Kabinetts der Bundeskanzlerin Angela Merkel vor. Demnach hat es laut der Vize-Präsidentin der Werchowna Rada, Oxana Syroiid, von deutscher Seite den Versuch gegeben, die Abstimmung über die Verlängerung des Sonderstatus-Gesetzes für die Gebiete von Donezk und Lugansk, zu beeinflussen. Diese Information ist dem Statement Oxana Syroiids auf Facebook, vom 2. Oktober 2017, zu entnehmen:

Als ich am Freitag benachrichtigt wurde, dass man mit mir im Namen von Bundeskanzlerin Merkel dringend sprechen möchte, hätte ich mir denken können, worum es in diesem Gespräch gehen wird. Ich hätte nicht falsch gelegen. Sie baten mich für die Verlängerung des Gesetzes über den Spezialstatus der okkupierten Gebiete von Donezk & Lugansk zu stimmen. (...) Vertreter anderer internationaler Partner haben auch Interesse an dieser Abstimmung geäußert. Zum Lob dieser Gesprächspartner ist zu erwähnen, dass im Gegensatz zum Jahr 2015, diesmal niemand Forderungen stellte, mich nicht bedrohte, erpresste oder demütigte.