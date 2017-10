Erstmals seit 1986: USA verpassen WM-Qualifikation

Quelle: www.globallookpress.com © John Todd Kevin Villaroel und Kevan George zelebrieren ihren Sieg gegen die USA im Auto Boldon Stadium.

Die USA konnten sich in den Qualifikationsspielen zur Fußball-WM in Russland überraschend nicht behaupten. In einem Fotofinish zogen die Mannschaften von Panama und Honduras in der CONCACAF-Qualifikationsrunde am letzten Spieltag an den US-Boys vorbei.