Rainer Rupp zur Nordkorea-Krise, dem Paradigmenwechsel im Syrien-Krieg und der Bundestagswahl

Rainer Rupp nimmt die neusten Entwicklungen in Nordkorea und Syrien aus einem geopolitischen Blickwinkel unter die Lupe. Wie können die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea gemildert werden? Was bedeuten die jüngsten großen Erfolge der syrischen Armee für die Machtverhältnisse in Syrien?