IS veröffentlicht Audiobotschaft von mehrfach für tot erklärten Al-Baghdadi

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat eine angebliche Audiobotschaft ihres Anführers Abu Bakr al-Baghdadi veröffentlicht, in der dieser zu einer Fortsetzung des Kampfes trotz militärischer Rückschläge aufgerufen wird.

Dies wird die Kämpfer nicht vom Dschihad abhalten", sagt ein Mann, bei dem es sich um den IS-Anführer handeln soll.

Über Al-Furqan, einem der Medienkanäle der Islamisten, wurde die 46 Minuten lange Audiobotschaft am Donnerstag im Internet veröffentlicht. Der Zeitpunkt der Aufnahme ist unklar, sie bezieht sich aber auch auf jüngste Ereignisse, wie etwa das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak.

IS-Anführer Al-Bagdadi hatte sich das letzte Mal im Juni 2014 öffentlich gezeigt und seitdem mehrere Audiobotschaften an seine Anhänger gerichtet. Mehrfach gab es Berichte, nach denen Al-Bagdadi getötet worden sein soll. Erst im Juni gab es Berichte aus Russland, nach denen der Anführer der Dschihadisten bei einem russischen Luftschlag getötet worden sein könnte. Die Terrormiliz steht in Syrien und im Irak militärisch stark unter Druck und hat dort den Großteil ihres Herrschaftsgebietes verloren.

Das US-Verteidigungsministerium teilte zunächst mit, noch keine Kenntnis von einer Audiobotschaft zu haben.

Die Anti-IS-Koalition geht weiterhin davon aus, dass der Anführer der Terrormiliz, Abu Bakr al-Baghdadi, noch am Leben ist, solange es keine nachweisbare Belege für seinen Tod habe.

So sagte der Sprecher der Operation Inherent Resolve, der militärischen Intervention der USA gegen die Terrormiliz Islamischer Staat im Irak und in Syrien, Ryan Dillon, in einem Briefing am Donnerstag, dass die Koalition zunächst weiter überprüfen wolle, ob Abu Bakr al-Baghdadi noch am Leben sei.

Ohne überprüfbare Beweise für seinen Tod sind wir weiterhin davon ausgegangen, dass er lebt", sagte Dillon, als er nach der Einschätzung der Koalition gefragt wurde, ob Baghdadi am Leben oder tot sei.

Al-Baghdadi erschien 2014 zum ersten Mal in den Medien, als er die Schaffung eines Kalifats im Nahen Osten erklärte. Seitdem berichteten die Medien mehrmals über den Tod des Daesh-Führers, obwohl die Informationen nie bestätigt wurden.