USA weiten Überwachung russischer Militärs in Syrien aus und drohen: "Wir wissen immer, wo sie sind"

Quelle: Reuters

Via CNN kündigte das Pentagon am 24. September an, die Überwachung russischer Militärs in Syrien massiv auszuweiten, vor allem im Osten des Landes. Wenige Stunden später stirbt ein ranghoher russischer Offizier nach einem präzisen Granatangriff in Deir ez-Zor.