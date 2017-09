Wir müssen die "Hitzköpfe runterkühlen" -Lawrow drängt auf diplomatische Lösung der Nordkorea-Krise

Quelle: Sputnik

Im Anschluss an die UN-Vollversammlung in New York gab der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag auf einer Pressekonferenz zu verstehen, dass er vor allem auf eine diplomatische Lösung der Nordkorea-Krise setzt. Auch zu Sanktionen und anderen Themen äußerte sich Lawrow.