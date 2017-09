Hollywood goes Cold War: Morgan Freeman erklärt es allen - Der Russe war's!

Die Hollywood Legende Morgan Freeman ist nicht nur für seine Spielfilme bekannt. In den USA ist Freeman der "Erklärbär". Auch zu dem Thema "russische Einmischung in den USA" hat der Hollywood-Star eine Erklärung parat.

In seinem neusten Video erklärt der Schauspieler den US-Amerikanern in wenigen Worten, warum sich die USA mit Russland im Krieg befinden und was das alles mit Vladimir Putin zu tun hat. Hinter dem Video steht das Comittee to Investigate Russia. Dieses wurde von Hollywood Regisseur Rob Reiner gegründet. Reiner und Freeman haben im Wahlkampf beide aktiv Hillary Clinton unterstützt.

Neben illustren Figuren aus dem Medienzirkus, sind im Committee to Investigate Russia aber auch Personen wie der ehemalige US-Geheimdienstdirektor James Clapper vertreten. Eine durchaus aparte Mischung.