Russischer Vize-Außenminister: Russland und USA diskutieren Erweiterung von Abrüstungsvertrag

Quelle: Sputnik Die russische silogestützte/mobile ballistische Interkontinentalrakete "Topol-M".

Am 5. Februar wird der so genannte Neue START-Vertrag aus dem Jahr 2010 auslaufen. Derzeit diskutieren US-amerikanische und russische Diplomaten in Helsinki über ein mögliches Folgeabkommen. Russlands Vize-Außenminister Rjabkow äußert vorsichtigen Optimismus.