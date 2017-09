Moskau zitiert US-Vertreter ins Außenministerium wegen Durchsuchung der Handelsvertretung

Russland hat den stellvertretenden Leiter der US-Botschaft in Moskau ins Außenministerium zitiert, um ihm eine Protestnote zu überreichen. Die US-Regierung hatte bekanntgegeben, am Samstag die russische Handelsvertretung in Washington durchsuchen zu wollen.