Rakka: Die Hölle auf Erden

Quelle: Reuters

In Syrien geht der Kampf um die vom IS gehaltene Stadt Rakka unerbittlich weiter. Die UNO geht davon, dass noch bis zu 25.000 Zivilisten in der Stadt festsitzen. Im Schnitt werden laut Schätzungen täglich 27 von ihnen getötet.