USA schließen russisches Konsulat in San Francisco

© Wikipedia USA schließen russisches Konsulat in San-Francisco

Das US-Außenministerium erklärte am Donnerstag, dass es beschlossen hat, dass Generalkonsulat Russlands in San Francisco zu schließen. Zwei weitere diplomatische Einrichtungen in New York und Washington könnte bis zum 2. September dasselbe Schicksal ereilen.