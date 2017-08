USA führt zweiten Test mit atomarer Gravitationsbombe durch - Austritt aus Abrüstungsvertrag möglich

Den bereits zweiten Qualifikationsflugtest für die Atomwaffe haben die NNSA und die US Air Force durchgeführt. Der erste, ebenfalls erfolgreiche Test hatte bereits im März stattgefunden.

Schon der erste Test hatte Kritik auf sich gezogen, der sich unter anderem Brian Becker, der Direktor der Organisation ANSWER, der Koalition gegen Krieg und Rassismus, anschloss. In einem RT-Interview sagte er:

Um seine Kritiker in den Medien und in der Politik zu besänftigen, stellte Trump seinen Generälen einen Blankoscheck aus. Sie haben jetzt also eine großartige Zeit, denn sie testen nun alle Waffen, die sie testen wollten, wozu sie aber nicht in der Lage waren.