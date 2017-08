Dezentes Treffen in Minsk: US-Sondergesandter Volker und Wladislaw Surkow besprechen Ukraine-Krise

Quelle: Sputnik Der US-amerikanische Ukraine-Sonderbeauftragte Kurt Volker (r.) und der Berater des russischen Präsidenten, Wladislaw Surkow (l.).

Am Montag trafen der US-amerikanische Ukraine-Sonderbeauftragte Kurt Volker und der Berater des russischen Präsidenten, Wladislaw Surkow, in Minsk zusammen. Anlass war die Lage in der Ostukraine. Das Treffen gilt als Auftakt zu weiteren bilateralen Gesprächen.