Frankreich: Wagen fährt absichtlich in eine Pizzeria - kleines Mädchen getötet - Fahrer festgenommen

© Screenshot/Twitter Bei dem Wagen soll es sich um einen BMW handeln.

Laut Medienberichten soll ein Wagen in dem kleinen Ort Sept-Sorts in der Region Seine-et-Marne absichtlich in eine Pizzeria gerast sein. BFMTV berichtet von einem getöteten Mädchen und mehreren Verletzten.