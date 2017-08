Kaspersky Lab zieht kartellrechtliche Klage gegen Microsoft in EU und Russland zurück

Quelle: Sputnik Der Sitz von Kaspersky Lab in Moskau

Die in Moskau ansässige Cyber-Sicherheitsfirma Kaspersky Lab hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sie ihre Klage gegen Microsoft in Europa und in Russland zurückziehen wird. Das US-Unternehmen erklärte sich bereit, die Art und Weise zu ändern, wie es seine dominierende Rolle auf dem PC-Betriebssystemen-Markt nutzt.