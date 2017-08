Unfriede im Weißen Haus über Afghanistan - Trump: "Wir gewinnen nicht“

US-Armee-General John Nicholson, gerade im Amt, salutiert während einer Zeremonie in der "Resolute Support"-Zentrale in Kabul Anfang März 2016.

Berater melden lautstarke Uneinigkeit bezüglich der Strategie in Amerikas längstem Krieg. Der US-Präsident fordert die Entlassung des US- Oberkommandierenden in Afghanistan, General John Nicholson. Derweil planen Verteidigungsminister Mattis und dessen NATO-Kollegen die Aufstockung der Truppen.