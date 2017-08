"Öl ins schon brennende Feuer" - Russland kritisiert US-Pläne zur Waffenlieferung an Kiew

Quelle: Reuters

Nach einem Bericht über geplante US-Waffenlieferungen in die Ukraine, kritisierte das russische Außenministerium dieses Vorhaben. Moskau warnt vor einem Wiederaufflammen der Gewalt in der Region und sieht Kiew und Washington in der Verantwortung.