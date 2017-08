US-Außenminister im Deeskalations-Modus: Wir möchten Dialog mit Pjöngjang, nicht Regime-Change

Washington strebt nicht nach einem Regime-Change in Nordkorea und möchte stattdessen zukünftig in einen Dialog mit Pjöngjang treten, um die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu vermindern. Dies erklärte der US-Außenminister Tillerson.

Wir streben nicht nach einem Regime change. Wir streben nicht den Kollaps des Regimes an. Wir streben nicht nach einer beschleunigten Wiedervereinigung der Halbinsel. Wir streben nicht nach einer Ausrede, um unser Militär nördlich des 38. Breitengrades zu schicken", erklärte Tillerson gegenüber Journalisten am Dienstag in Washington.