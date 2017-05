Moldawien weist fünf russische Diplomaten aus

Das moldauische Außenministerium hat fünf russische Diplomaten für persona non grata erklärt, die das Land innerhalb von 72 Stunden verlassen sollen. Ein entsprechendes Schreiben ist an der russischen Botschaft in Moldawien eingegangen, bestätigte der Botschafter Farit Muchametschin. Die Namen der betroffenen Beamten werden bisher nicht genannt.