Mit britischem Segen: Schon der Vater des Manchester-Bombers war Terrorist

Quelle: Reuters Ramadan Abedi, der Vater von Salman Abedi, kämpfte selbst in einer islamistischen Terrorgruppe - damals noch mit dem Segen der britischen Regierung, Tripoli, Libyen 24. Mai 2017.

Ramadan Abedi, der Vater des Selbstmordbombers von Manchester, ist in Libyen verhaftet worden. Abedi Senior war früher auch Mitglied in der Libysch-islamischen Kampfgruppe. Im Jahr 2007 trat sie Al-Kaida bei. Während des libyschen Bürgerkrieges kämpfte er in einer Gruppe, die sich die "Manchester Fighters" nannte.