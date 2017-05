Laut Studie: Allianz-Versicherung investiert in Produzenten von Streubomben

Quelle: Reuters © John Vizcaino Gegenwärtig ist Streumunition eine der am meisten eingesetzten Luftabwurfwaffen und verdrängte damit die zuvor bei Massenabwürfen übliche Splitterbombe oder den Einsatz von Napalm. Das erste Land, welches Streumunition militärisch einsetzte, war Deutschland während des zweiten Weltkriegs.

Nach wie vor halten sich Investoren nicht an die internationale Ächtung von Streumunition. Das geht aus dem jährlichen Bericht der Friedensorganisation Pax hervor. In dem Bericht werden Finanzinstitute aufgelistet, die weiterhin in Hersteller von Streubomben investieren.