Syrien-Konflikt: Warum es sich lohnt, auch die andere Seite anzuhören

Quelle: RT

Dass syrische Oppositionelle Präsident Assad nicht mehr an der Macht sehen wollen, hat man in Deutschland schon oft genug hören können. Nicht zuletzt dank Talk-Shows wie Anne Will und diversen Phoenix-Runden, die seit Jahren keine Vertreter anderer Meinungen mehr einladen.