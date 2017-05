Ermittler: Manchester-Attentäter war vier Tage vor dem Anschlag in Düsseldorf

Quelle: Reuters Polizei bei einem Einsatz am Flughafen Düsseldorf.

Der Selbstmordattentäter Salman Abedi, der am Montagabend 21 Menschen in Manchester mit sich in den Tod riss, hat sich mindestens zweimal in Deutschland aufgehalten, berichtet "Focus Online" unter Berufung auf Berliner Sicherheitskreise.