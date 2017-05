Zwei Explosionen am Busbahnhof in Jakarta - Mutmaßlicher Selbstmordanschlag (FOTOS)

Am Mittwochabend hat sich eine Explosion an einem Busbahnhof in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ereignet. Nach Angaben der Polizei kam dabei mindestens ein Mensch ums Leben. Zwei Polizeibeamte erlitten Verletzungen.