Sheriff Donald Trump rettet die Welt vor dem Iran

Quelle: Reuters US-Präsident Donald Trump steht vor der Air Force auf dem Weg von Saudi-Arabien nach Israel am King Khalid International Airport in Riad, 22. Mai 2017.

Der Besuch des US-Präsidenten im Nahen Osten wirkt wie eine Realsatire, die den Bogen so weit überspannt, dass sie nicht mehr komisch ist. Eine friedliche Zukunft für den Mittleren Osten und den Rest der Welt sei möglich, so US Präsident Donald Trump. Er habe die Zeichen gesehen und auch die Mittel bringt er gleich mit: Waffen im Wert von 110 Milliarden Dollar.