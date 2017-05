Großbritannien hebt Terrorwarnstufe auf höchstes Niveau an - neuer Anschlag befürchtet

Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts teilte Premierministerin May mit, dass die Sicherheitsstufe von "ernst" auf "kritisch" hochgestuft werde. Das könnte bedeute, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehe. Das Militär werde die bewaffnete Polizei unterstützen

Nach dem Anschlag in Manchester hat die britische Premierministerin Theresa May am Dienstagabend nach einer weiteren Sitzung des Sicherheitskabinetts in London bekanntgegeben, dass die Terroralarmstufe im Land von „ernst“ auf „kritisch“ erhöht wird. Das ist die höchste Sicherheitsstufe des Landes. Es werde vermutet, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte, sagte May am Dienstagabend.

Die britische Regierung hält es demnach ausdrücklich für denkbar, dass der Attentäter von Manchester nicht allein handelte. Es sei möglich, dass eine größere Gruppe von Personen für den Bombenanschlag verantwortlich sei.

Zuvor hatte die Polizei in Manchester den 22 Jahre alten Salman Abedi als Hauptverdächtigen für das Selbstmordattentat genannt. Der mutmaßliche Täter hatte am späten Montagabend am Ende des Konzerts von Teenie-Star Ariana Grande in Manchester einen selbstgebauten Sprengsatz hochgehen lassen und so mindestens 22 Menschen mit in den Tod gerissen.

(rt deutsch/dpa)