Frieden, Energie und Rüstungsdeals: Trump reist nach Saudi-Arabien

Heute tritt US-Präsident Donald Trump seine erste Auslandsreise an. Saudi-Arabien ist einer der wichtigsten strategischen Partner der Vereinigten Staaten in der Region. Es soll um Zusammenarbeit gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gehen, um Frieden und um Geschäfte.

Präsident Trumps erste Auslandsreise führt ihn heute nach Saudi-Arabien, wo er bis Montag bleibt. Die vom Präsidenten vergleichbar spät angetretene Auslandsreise soll nach Angabe des nationalen Sicherheitsberaters H.R. McMaster dazu dienen, Menschen aller Religionen um eine Botschaft des Friedens und Fortschritts zu vereinen. Der Sprecher des Präsidenten, Sean Spicer verkündete, die Reise sei mit keiner geringeren Absicht verbunden, als die Probleme der Welt zu lösen.

In Riad trifft Trump König Salman, weiterhin steht bis Montag ein Gipfeltreffen von 50 muslimischen Ländern an. Trump baut auf die Partnerschaft mit diesen muslimischen Staaten und wolle dazu aufrufen, eine friedvolle Botschaft des Islam zu verbreiten.

Als erste Station Saudi-Arabien und die Geburtsstätte des Islam einzuplanen, hat wohl damit zu tun, dass das autoritär regierte sunnitische Königreich von großer strategischer und militärischer Bedeutung für die USA ist. Saudi-Arabien ist Verbündeter im Kampf gegen den Terror und die USA wollen von den Golfstaaten mehr Untersützung im Kampf gegen den Islamischen Staat. Angeblich könnte Trump in Riad etwas wie eine arabische NATO fordern. Saudi-Arabien hingegen erhofft sich mehr Unterstützung von den USA im Hinblick auf seinen Erzrivalen Iran.

Weiterhin stehen am Samstag Treffen von zahlreichen namhaften Unternehmen an. Nach Angaben der Zeitung Arab News handelt es sich um 90 Firmenchefs beider Länder, darunter Unternehmen aus dem Finanz- und Energiesektor, wie Citigroup, BlackRock, Aramco und andere. Weiterhin nehmen daran unter anderem Energie- und Finanzminister Saudi-Arabiens teil. Die beiden Länder unterhalten seit den 1930er Jahren wichtige Wirtschaftsbeziehungen, zunächst vor allem im Bereich Energie, doch mittlerweile umfassen diese auch hohe Investitionen Saudi-Arabiens in den USA. So beteiligte sich der reichste Araber, Prinz al-Walid ibn Talal, bereits vor über zehn Jahren mit hohen Summen an namhaften US-Unternehmen in unterschiedlichen Sektoren. Insbesondere als Energielieferant ist Saudi-Arabien für die Vereinigten Staaten mit täglich 1,1 Millionen Barrel Öl unersetzlich.

Umgekehrt ist neben der Bundesregierung auch die USA ein wichtiger Waffenlieferant für die Golf-Monarchie. Es heißt, im Rahmen dieser Reise sollen neue Rüstungsgeschäfte in Höhe von 98 und 128 Milliarden US-Dollar abgeschlossen werden, die in den kommenden Jahren noch wachsen sollen, auf bis zu 350 Milliarden.

Es gibt also neben der Botschaft des Friedens und Fortschritts noch einige andere Punkte auf der Tagesordnung. Am Montag geht Trumps Reise weiter nach Israel, dann in die Palästinensischen Autonomiegebiete, zum Vatikan und nach Brüssel.