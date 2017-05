Mitwisser um Korruptionsskandal zum Schweigen gebracht: Brasiliens Präsident Temer schwer belastet

Quelle: Reuters © Ueslei Marcelino

Im April war es in Brasilien zu einem Generalstreik gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik vom Temer gekommen. In Rio de Janeiro steckten Demonstranten mehrere Busse in Brand, in der Wirtschaftsmetropole São Paulo setzte die Polizei bei Zusammenstößen Tränengas und Gummigeschosse ein.