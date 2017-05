Putin zum Ransomware-Virus: Malware, die Geheimdienste geschaffen haben, kann nach hinten losgehen

Es ist schon längst bekannt, wer in Wirklichkeit hinter dem großen Cyber-Angriff von Freitag steht, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin in einer Pressekonferenz in Peking und betonte: „Das Unternehmen Microsoft hat bereits erklärt, dass die Quelle die US-Geheimdienste sind".