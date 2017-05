Treffen von Merkel und Putin in Sotschi: Gespräche ja, Entspannung nein

Quelle: www.globallookpress.com © Kremlin Pool

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich zu Gesprächen getroffen. Putin dementierte angebliche russische Versuche, sich in andere Länder einzumischen und verwies im Gegenzug auf belegte Versuche des Westens sich in interne politische Prozesse in Russland einzumischen.