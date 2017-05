Drei Jahre nach Odessa-Massaker: Aktenzeichen XY ungelöst

Quelle: Reuters © Yevgeny Volokin

Vor genau 3 Jahren, am 2. Mai 2014, wurde in Odessa das zentrale Gewerkschaftsgebäude in Brand gesteckt. Gegner der sogenannten Revolution auf dem Maidan hatten sich zuvor in das Gebäude geflüchtet. Mindestens 42 Menschen starben, davon 32 im Gebäude selbst und zehn weitere bei dem Versuch, aus Fenstern zu springen.