Alexander Rahr im RT-Interview: „Im Moment ist Nordkorea der größte Brennpunkt der Welt“

Während der diesjährigen Moskauer Internationalen Sicherheitskonferenz (MCIS) hat RT-Deutsch mit dem Osteuropa-Historiker und Politologen Alexander Rahr über die derzeitigen weltweiten Konfliktherde gesprochen. Er prognostiziert kein baldiges Ende der aktuellen Konfliktlagen: Die Situation in Syrien sei weiter höchst kompliziert, in den Ukraine, dem Jemen und Libyen sei ebenfalls keine Entspannung in Sicht.