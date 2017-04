Türkischer Angriff auf Kurden: Warum die USA ihre Verbündeten nicht kontrollieren können

Quelle: Sputnik Die Türkei kennt in ihrem Vorgehen gegen syrische und irakische Kurdenmilizen keine Verbündeten. Auf Dauer könnte sie damit aber auch deren Kampfkraft gegen den IS schwächen.

Ankaras Angriffe auf kurdisch gehaltene Gebiete im Irak und in Syrien ist nicht nur ein politischer Schachzug, sondern auch eine Missfallensbotschaft Erdogans an die USA. Martin Jay, ein in Beirut ansässiger, preisgekrönter Journalist, sprach mit RT.