Lettland: Medien ängstigen Bevölkerung mit Berichten über russisch-weißrussisches Militärtraining

Vom 14. bis 20. September ist auf weißrussischem Territorium die Militärübung "Der Westen-2017" geplant. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Entscheidung der Präsidenten beider Staaten sollen derartige Veranstaltungen künftig alle zwei Jahre abwechselnd in Russland und Weißrussland abgehalten werden. An diesem Training werden bis zu 100.000 Soldaten teilnehmen.

Auf der offiziellen Webseite des russischen Verteidigungsministeriums heißt es, dass diese Übungen der Annäherung der Generalstäbe beider Armeen auf unterschiedlichen Ebenen und dem Training der Truppen dienen sollen.

Verschwörungsideologische Informationsattacke

Die lettische Bewegung Sa rodnoi jasik (zu Deutsch: Für die Muttersprache) setzt sich für die Rechte der russischsprachigen Minderheit ein. Aktivistenvertreter dieser Organisation teilten in einem RT-Interview mit, dass lettische Medien eine Menge an Material veröffentlicht haben, demzufolge diese militärische Übung eine Provokation zum Ziel habe, der die Einnahme der baltischen Staaten folgen soll.

So gab es beispielsweise bei dem lettischen Fernseh- und Radiosender lsm.lv eine Reihe von Sendungen, die suggerierten, dass die Militärmanöver Russlands und Weißrusslands eine Bedrohung für die Region darstellen.

Der Oberbefehlshaber der lettischen Armee deutet an, dass die russische Militärübung 'Der Westen-2017', die für Herbst in Weißrussland geplant ist, ein hoher Risikofaktor für die Sicherheit des Landes sei. Die lettischen Streitkräfte werden alle möglichen Gefahren und Szenarien analysieren. Die Tatsache, dass Russland nach dem Training einen Teil seiner Armee in Weißrussland belassen wird, gehöre auch dazu", heißt es in einem Artikel des genannten lettischen Mediums.