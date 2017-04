Live-Ticker zu den Wahlen in Frankreich: Überraschend hohe Wahlbeteiligung

Die erste Wahlrunde in Frankreich steht an. Und es ist spannend, wie schon lange nicht mehr.

Die erste Runde bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich verspricht spannend zu werden. Letzte Umfragen zeigten keinen Favoriten. Die Wahlen finden unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Bis Mittag gaben schon 28,5 Prozent der Wähler ihre Stimme ab.

Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen stimmen die Franzosen über ihr neues Staatsoberhaupt ab. Vermutlich wird es der zweiten Runde und einer Stichwahl Die Wahllokale öffneten am Sonntagmorgen in Paris und andernorts in Frankreich. Wegen Terrorgefahr schützen mehr als 50.000 Polizisten und 7000 Soldaten die Wähler im ersten Wahlgang.

Bis zum Mittag gaben 28,5 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab. Das war laut Innenministerium in Paris der drittbeste Zwischenstand bei einer Präsidentschaftswahl seit 43 Jahren.

Der Ausgang der ersten Wahlrunde wird in Europa mit großer Spannung erwartet. Denn unter anderem die EU-Gegnerin Marine Le Pen hat gute Chancen auf die Stichwahl am 7. Mai. Auch der linke Europakritiker Jean-Luc Mélenchon hat Aussichten – ebenso allerdings der europafreundliche Polit-Jungstar Emmanuel Macron und der Konservative François Fillon.

Die letzten Wahllokale schließen am Abend um 20 Uhr.

Verfolgen Sie hier den Live-Ticker von RT Deutsch zu den Präsidentschaftswahlen in Franktreich:

17:25 Uhr: Auch in Großbritannien wird mitgewählt. Zehntausende Franzosen haben sich von Großbritannien aus an der ersten Wahlrunde beteiligt. Besonders lang waren am Sonntag die Schlangen vor den 25 Wahllokalen in einer französischen Schule in London. Die Organisatoren rechneten dort mit insgesamt 50.000 Menschen. Auch in London sicherten Polizisten das Areal ab. In ganz Großbritannien wurden 70 Wahllokale eingerichtet, darunter in Birmingham, Leeds und Edinburgh.

16:55 Uhr: Umfrage des Belgischen Rundfunks sieht Macron bis Mittag vor Le Pen. In einer Nachwahlbefragung habe Macron bis zum Mittag 24 Prozent erreicht, dicht gefolgt von der Rechtspopulistin Marine Le Pen mit 22 Prozent, berichtete der Sender RTBF. Der Konservative François Fillon kam demnach auf 20,5 Prozent der befragten Wähler, der linke Kandidat Mélenchon bisher nur auf 18 Prozent.

Doch die Zahlen sind noch nicht entscheidend. Auch ist nicht klar, ob sie repräsentativ sind. RTBF sagte nicht, wo oder von welchem Institut die Umfrage durchgeführt wurde oder wie viele Personen befragt wurden. Die Wahllokale sind noch bis 19.00 Uhr geöffnet, in großen Städten sogar bis 20.00 Uhr.

Erst dann sind offizielle Hochrechnungen zu erwarten. In Frankreich ist die Veröffentlichung von Umfragewerten und Teilergebnissen untersagt, solange noch gewählt wird. Die Stichwahl ist am 7. Mai.