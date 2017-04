Frankreich: Wird der Terror zum Normalzustand?

© Benoit Tessier

Seit Tagen sind die Sicherheitsbehörden wegen der Wahl am Sonntag in erhöhter Alarmbereitschaft. So auch auf der Champs-Élysées im Herzen von Paris. Gegen 21 Uhr am Donnerstagabend eröffnete dort ein Mann das Feuer auf einen Mannschaftswagen der Polizei.