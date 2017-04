Schlappe für Ukraine: Internationaler Gerichtshof weist Terror-Klage gegen Russland zurück

Quelle: Reuters ICJ

Der am Donnerstag veröffentlichte Richterspruch macht deutlich, dass die Anschuldigung, Russland finanziere auf staatlicher Ebene Terrorismus, nicht haltbar ist. Dem Kiewer Terrorismus- Vorwurf mangele es an Beweisen. In Bezug auf Minderheitenschutz müsse sich Moskau an internationales Recht halten. Für den Frieden seien beide Seiten verantwortlich.