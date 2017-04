Anschlag in Stockholm: Was bisher bekannt ist

Quelle: Reuters Die Innenstadt von Stockholm kurz nach dem Anschlag.

Bei einem Anschlag gestern in Stockholm raste ein Mann mit einem Lkw in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus. Ein Verdächtiger ist verhaftet worden. Laut der Polizei handelt es sich um den mutmaßlichen Täter. RT Deutsch gibt einen kurzen Überblick.