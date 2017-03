Hätte, könnte, würde: Die verbalen Dehnübungen beim Thema russische Einmischung bei Wahlen

Quelle: Reuters

Wenn es um vermeintliche russische Einmischungen bei Wahlen geht, kommt man sich mittlerweile ein wenig so vor wie in Schottland. Dort soll es das Ungeheuer von Loch Ness geben. Es gibt zwar keine Beweise für dessen Existenz, doch taucht die sagenumwobene Gestalt statt im See immer wieder gerne in den Medien auf.