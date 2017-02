Eskalation in Kalifornien: Krawalle wegen geplanter Rede von Breitbart-Redakteur Yiannopoulos

Quelle: Reuters Das große Polizeiaufgebot konnte die Ausschreitungen nicht verhindern.

An der Universität Berkeley in Kalifornien ist ein Protest in Gewalt umgeschlagen, nachdem der Breitbart Redakteur und Trump-Anhänger, Milo Yiannopoulos eine Rede gegen den „Uni-Campus als Unterschlupf für undokumentierte Studenten“ halten sollte.