Nach Notruf Chiles: Russland entsendet Feuerwehrleute zur Bekämpfung der beispiellosen Flächenbrände

Quelle: RT Russische Feuerwehrleute in Chile: Hilfe zur Bekämpfung der beispiellosen Flächenbrände

Ein Team des russischen Katastrophenschutzministeriums ist in Chile angekommen, um zu helfen, die Waldbrände zu bekämpfen. Brände eines derartigen Ausmaßes hat es in dem Land zuvor nicht gegeben. Auch Brandstifter sollen am Werk sein.