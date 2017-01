Trumps erster Staatsgast: Theresa May besucht The Donald

Quelle: Reuters

Die britische Premierministerin Theresa May ist der erste Staatsgast, den Donald Trump als US-Präsident besucht. In vielen Fragen liegen Washington und London über Kreuz, doch es gibt auch Gemeinsamkeiten. Im Vorfeld des Treffens mahnte May Trump auch an, Russland mit Vorsicht zu begegnen. Trotzdem solle man aber auf Moskau zugehen.