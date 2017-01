NATO eröffnet neuen Außenposten in Kuwait – Stoltenberg fordert Kostenverteilung für Bündnis

Das neue NATO-Zentrum in Kuwait City basiert auf den Vereinbarungen, die in der Istanbul Cooperation Initiative (ICI) aus dem Jahr 2004 festgehalten wurden. Ziel der ICI ist eine verstärkte Sicherheitskooperation zwischen der Militärallianz und den Staaten des Nahen Ostens. Der zur Eröffnung anwesende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte dazu:

Es handelt sich nicht um eine vollwertige Militärkooperation im Sinne gegenseitiger Sicherheitsgarantien, sondern um einen Weg der NATO, mit engen Freunden und guten Partnern in der Golf-Region noch enger zusammenzuarbeiten.

Weiter erläuterte Stoltenberg:

Dieses neue NATO-Zentrum in Kuwait bietet der NATO ein neues Zuhause und exzellente Möglichkeiten, um unsere Kooperation weiter auszubauen. Wir werden auch mobiles Training durch unseren Joint Force Command in Naples zur Verfügung stellen, der mit Mitarbeitern und Offizieren in der Region zusammenarbeiten kann.