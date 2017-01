Der Hochgeschwindigkeits-Präsident: Trump löst seine Wahlversprechen ein - um jeden Preis

Quelle: Reuters

Man kann von Trump denken was man will, aber seine Wahlversprechen löst er bisher ein. Schon in seinen ersten drei Tagen im Amt, hat der 45. Präsident der Vereinigten Staaten mehrere Dekrete unterzeichnet.