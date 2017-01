Weitere Eskalation zwischen USA und China: Kampf der Raketensysteme - THAAD gegen DF-41

In den Mainstreammedien wird es mitunter immer wieder so dargestellt, als hätten sich die Beziehungen zwischen den USA und China erst mit Donald Trump verschlechtert. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Auch schon unter dem vorherigen Präsidenten, Barack Obama, bauten sich Spannungen mit dem größten Handelspartner der USA auf.

Hinter dem „Pivot to Asia“ von Obama versteckte sich nicht nur der Wunsch, auch im 21. Jahrhundert die globale Wirtschaft zu dominieren. Es ging auch darum, China in militärischer Hinsicht in Schach zu halten.