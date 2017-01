Britisches Atomprogramm: Was wusste Theresa May über den gescheiterten Raketenversuch vor Florida?

Quelle: Reuters

Der Teststart einer Trident-Rakete von einem britischen U-Boot vor der Küste Floridas endete in einem Fiasko. Statt wie vorgesehen auf das offene Meer zu fliegen, visierte die Rakete das US-amerikanische Festland an. May verschwiegt den Vorfall, um die Glaubwürdigkeit des Atomwaffenprogramms nicht zu gefährden.