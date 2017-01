US Marines landen in Norwegen – Abschied von Nachkriegsabkommen mit Russland

Quelle: Reuters

Fast 300 US-Marines aus Camp Lejeune, North Carolina kamen am Montag in Nowegen an. Die Verlegung signalisiert einen Abschied von der jahrzehntelangen Politik, keine ausländischen Truppen auf norwegischem Boden zu beherbergen.